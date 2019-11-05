الرشح, المستمر, ..أسبابه, وعلاجه,

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قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر...
أثبت العلماء أن وجود اختلال وظيفي في البطانة الغشائية للأوعية الدموية الدقيقة،...
الماء الدافئ هو الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تناوله في...
حذر باحثون من جامعة بريستول البريطانية، من أن تدخين التبغ يمكن أن يجعلك تبدو أكبر ...
لا يحب البعض ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، وبالطبع هناك من لا يفضلون إجراء...
هل تعلم أن أظافر الأشخاص يمكن أن تكشف عن الحالة الصحية العامة لهم؟ إن وجود علامة...
يعاني بعض الناس من مصاعب عدة عند اتباع حمية غذائية، خاصة في بداية رحلة إنقاص...
وجدت دراسة حديثة أن ألعاب تدريب الدماغ يمكنها أن تساعدنا على التخلص من الوزن...
أفادت دراسة حديثة لجامعة بريطانية، بأن عربات الأطفال تعرضهم لنسبة كبيرة من...
أثارت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلاً على الإنترنت فيما إذا كان...