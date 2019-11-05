عقوبات, أمريكية, جديدة, على, طهران, تطال, نجل, خامنئي,

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، وذلك في الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وجاء إعلان الوزارة على موقعها الإلكتروني، ومن بينهم مجتبى نجل المرشد علي خامنئي.وأضافت الوزارة في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار".