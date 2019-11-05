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رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبلغت واشنطن رسميا الأمم المتحدة، أمس، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.



وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في أيلول/سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها.


وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب، باراك أوباما، بعد عام من الآن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ




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