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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين...
أبلغت واشنطن رسميا الأمم المتحدة، أمس، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون...
حاولت قوات الأمن والجيش في لبنان، فتح عدد من الطرقات في بيروت والبقاع وصيدا، في...
لقي شريف عبدالله الطردة 50 عاما مصرعه اليوم الاثنين اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...
وصل الى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، نيكولاي ميلادينوف مبعوث عملية السلام في...
قطع المتظاهرون في لبنان عدد من شوارع العاصمة بيروت وضواحيها، رغم الإجراءات...
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته التامة بالفوز في انتخابات الرئاسة...
وقع حادث انفجار غاز على ناقلة "زاليف أمريكا"، على خليج ناخودكا في الشرق الأقصى...
حظرت شركة تويتر، السبت، معظم حسابات حركة حماس وقناة المنار اللبنانية التابعة...
تشهد قاعدة "عوفدا "الجوية في جنوب دولة الاحتلال تمرين ما يسمى"العلم الأزرق" في...