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شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • دراسة جديدة: استهلاك الجوز يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة العنيف.
بمناسبة شهر التوعية لسرطان الرئة، قدمت جمعية السرطان بيانات جديدة، من مقدمة من خلال المركز الوطني لتسجيل السرطان، والذي أظهر أنه في عام 2016، تم تشخيص 2،695 من مرضى سرطان الرئة الجدد في إسرائيل، مقارنة مع 1،292 إصابة في عام 1996. 


شهدت النساء اليهوديات زيادة كبيرة في معدلات الإصابة، النسبة المئوية سنويا، خلال العقدين الأخيرين (2016-1996). كما اتضح من البيانات أن الخطر الرئيسي للإصابة بالمرض هو في الفئات العمرية الأكبر سناً (70 عامًا فأكثر)، حيث يكون خطر الإصابة لدى الرجال أعلى بكثير منه لدى النساء.


وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية السرطان ووزارة الصحة، والتي تم نشرها قبل حملة جمع التبرعات السنوية "حملة اطرق الباب"، فقد حدثت زيادة طفيفة في بقاء المرض على قيد الحياة، ربما بفضل تحسين العلاج والتقنيات المبتكرة. وفقًا لتقرير مكتب الإحصاء المركزي حول الوفيات في إسرائيل، الذي نُشر في ديسمبر 2018، فإن معدل وفيات سرطان الرئة هو الأعلى بين الرجال في إسرائيل (24.1% من جميع الوفيات الناجمة عن السرطان) وأقل بكثير من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ال-OECD.


ميري زيف، نائب رئيس جمعية مكافحة السرطان تقول، "إن تدخين السجائر هو عامل الخطر الرئيسي والمسبب الاكبر لسرطان الرئة. يزيد خطر إصابة المدخنين بسرطان الرئة بمقدار 20 مرة عن مخاطر الإصابة لدى غير المدخنين، وتزداد هذه الفجوة مع تدخين عدد أكبر من السجائر. من المهم أن تعرف أن الشخص الذي يقلع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر إصابته بالمرض. بين السكان الذكور التي انخفضت فيها معدلات التدخين، نلاحظ أيضًا انخفاضًا في معدلات الإصابة بسرطان الرئة المشخص. لذلك أحث عامة الناس، وخاصة الشباب والمراهقين، على تجنب هذه العادة المسببة للإدمان والمميتة".

خطر الإصابة بسرطان الرئة

حدوث المرض (أي عدد المرضى الجدد المشخصين لكل 100،000) يصف سنويًا خطر الإصابة به. في عام 2016، كانت معدلات المرض (لكل 100000 حسب العمر) في اليهود 28.2 في الرجال و14.7 في النساء؛ لدى العرب، كانت نسبة الإصابة بالمقابل 49.7 في الرجال و7.7 في النساء. وفي التدابير الأخرى كانت التدابير 55.8 في الرجال و13.6 في النساء.





كذلك تم فحص وفق الجيل، حيث تبين ان خطر الإصابة فوق جيل ال- 70 ولدى الرجال أعلى من النساء ولدى الرجال العرب اعلى من اليهود.

جمعية السرطان تؤيد برنامج تجريبي للكشف المبكر عن سرطان الرئة
 
في السنوات الأخيرة، كان هناك نقاش علمي في المنظمات الصحية في إسرائيل وحول العالم حول الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة بين السكان المعرضين لخطر كبير ودون ظهور أعراض المرض.


هذا برنامج يستخدم التصوير المقطعي المحوسب (CT) بجرعة إشعاعية منخفضة للمدخنين. لقد ساعدت جمعية مكافحة السرطان في إضفاء طابع احترافي على المجال في البلاد وتؤيد تنفيذ برنامج المسح، شريطة أن يتم ذلك بطريقة تؤدي إلى الاستفادة دون الحاق الأضرار لجمهور المدخنين في الفحص. يجب توخي الحذر من جودة الجهاز ومستوى الإشعاع، وينبغي تدريب أخصائيي الأشعة على تقوية مهارات تحليل النتائج بين المدخنين، وتوجيه أطباء العائلة لإحالة المدخنين للاختبار فقط بعد شرح وتوضيح ايجابياتها وسلبياتها. من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، تبين ان اجراء الفحص أدى الى انخفاض معدل الوفيات، كما أن عيوبها هي نسبة عالية من الاجابات الخاطئة (False positive)، مما يؤدي إلى اتخاذ فحوصات من غير داع، مثل الخزعة، التي تشكل خطراً حقيقياً بالتعرض للتلوث والعدوى، للمدخنين الذين لديهم حساسية عالية. حتى الآن، على عكس المصادر المختلفة، لا يوجد بلد في العالم لديه نظام للصحة العامة لتنفيذ مثل هذا البرنامج. في الولايات المتحدة، حيث الاختبار جاري بالفعل، يتم تقديمه فقط في ظل قيود صارمة بحيث يشارك به فقط نسبة مئوية قليلة. جمعية مكافحة السرطان تؤيد تنفيذ برنامج تجريبي للكشف المبكر عن سرطان الرئة، والذي يتضمن مراقبة الجودة، وعلى ضوء النتائج يتم اتخاذ قرار مستنير بشأن تنفيذ خطة وطنية شاملة.


 
5 حقائق مثيرة للاهتمام حول سرطان الرئة


1.    هل أقلعت عن التدخين؟ هذا يقلل خطر إصابتك بالمرض - وفقاً للدراسات، فإن الشخص الذي يقلع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر إصابته بسرطان الرئة. ينخفض الخطر مع مرور الوقت، وبعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين، تتم مقارنة مستوى الخطر مع بقية السكان.


2.    التدخين السلبي - الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب عند الأشخاص الذين لا يدخنون ولكن الذين يعيشون مع شركاء مدخين أعلى بنسبة 25 ٪ من الأشخاص الذين لا يدخنون. وفقًا لبيانات وزارة الصحة، يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في إسرائيل، حيث يتعرضون للدخان في المنازل والمكاتب والمطاعم وأماكن أخرى.


3.    تناول الثوم قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة - نظرت دراسة أجريت عام 2016 في الصين في العلاقة بين تناول الثوم المعروف بخصائصه الصحية وسرطان الرئة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن تناول الثوم قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وهذا يتوقف على مستوى استهلاكه.


4.    انت مدخنة وتقومي بعمل نوبات ليلية؟ أنت في خطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة - في دراسة شاملة أجراها باحثون من جامعة هارفارد في عام 2013، يتم فحص العلاقة بين عمل الممرضة في نوبات ليلية وخطر الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء. اشارت النتائج إلى أن هناك زيادة في خطر الإصابة بسرطان الرئة المرتبط بعمل نوبات ليلية طويلة لدى المدخنين، وهو أمر غير موجود لدى غير المدخنين.


5.    العلاقة بين غاز الرادون وسرطان الرئة - في بعض مناطق البلاد، يتراكم الرادون. إنه غاز طبيعي عديم الرائحة، وعندما ينبعث من الأرض، فإنه يتركز في أسس المباني والطوابق السفلية. اليوم، يُعتقد أن التعرض لفترات طويلة للرادون يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، خاصة لدى المدخنين. يمكن إجراء الكشف عن وجود غاز الرادون واتخاذ تدابير التهوية البسيطة للحد من تراكمها.


6.    قد يقلل استهلاك الجوز يوميًا من خطر إصابة الرجال بنوع فرعي من سرطان الرئة العدواني. وفقًا لنتائج الدراسة، فإن تناول كميات كبيرة من المكسرات يوميًا (أكثر من 10 غرامات، على سبيل المثال 4-3 الجوز و5 الكاشو أو البقان و9-7 لوز)، مقارنة مع عدم الاستهلاك، ارتبط بانخفاض 38٪ في خطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال ومع تناول الفستق كان انخفاض ب- 7%.


تصوير afp




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