المركز, العربي, للتخطيط, البديل, يعارض, اقرار, الحكومة, الإسرائيلية, لمخطط, القطار, الهوائي, في, القدس, الشرقية,

كلمات متعلقةالمركز, العربي, للتخطيط, البديل, يعارض, اقرار, الحكومة, الإسرائيلية, لمخطط, القطار, الهوائي, في, القدس, الشرقية,
بمناسبة شهر التوعية لسرطان الرئة، قدمت جمعية السرطان بيانات جديدة، من مقدمة من...
الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...
لقي الشابان ابناء العمومة جلال ومحمد ابو طه مصرعهما، بعد تعرضهما لاطلاق النار في...
قال الراصد الجوي لشبكة معا داود الطروة أن الموسم الشتوي 2019-2020 يتميز بأمطار قريبة...
قررت الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي إنهاء إضرابها عن الطعام، بعد الإعلان...
نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، إحراز أي تقدم في صفقة تبادل للأسرى بين الحركة...
اعلن مركز السلطات المحلية عن الاضراب العام والشامل يوم الخميس القادم في كافة...
تعرضت شابة (35 عامًا) لاصابة وصفت بالخطيرة ، إثر تعرضها للدهس من قِبل حافلة، في شارع...
حل محافظ بنك إسرائيل البروفيسور امير يارون ضيفا على نادي الروتاري الناصرة يوم...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع...