الطقس - ارتفاع جديد على درجات الحرارة اليوم

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بمناسبة شهر التوعية لسرطان الرئة، قدمت جمعية السرطان بيانات جديدة، من مقدمة من...
قدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا قانونيًا لوزارة القضاء الإسرائيلية...
لقي الشابان ابناء العمومة جلال ومحمد ابو طه مصرعهما، بعد تعرضهما لاطلاق النار في...
قال الراصد الجوي لشبكة معا داود الطروة أن الموسم الشتوي 2019-2020 يتميز بأمطار قريبة...
قررت الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي إنهاء إضرابها عن الطعام، بعد الإعلان...
نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، إحراز أي تقدم في صفقة تبادل للأسرى بين الحركة...
اعلن مركز السلطات المحلية عن الاضراب العام والشامل يوم الخميس القادم في كافة...
تعرضت شابة (35 عامًا) لاصابة وصفت بالخطيرة ، إثر تعرضها للدهس من قِبل حافلة، في شارع...
حل محافظ بنك إسرائيل البروفيسور امير يارون ضيفا على نادي الروتاري الناصرة يوم...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع...