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مقتل ابناء العمومة جلال ومحمد أبو طه 25 عاما باطلاق نار وهما داخل سيارة على مدخل تل السبع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشابان ابناء العمومة جلال ومحمد ابو طه مصرعهما، بعد تعرضهما لاطلاق النار في منطقة تل السبع.


 وهرعت الى المكان الطواقم الطبية التابعة الى نجمة داوود الحمراء وأقرت وفاتهما متأثران بجروحهما. ووصلت الشرطة الى مكان الجريمة وباشرت تحقيقاتها. 

ويذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 81 منذ مطلع العام الجاري. 

ويشار الى أن القتيل محمد هو شقيق المغدور فخري هشام أبو طه والذي لقي مصرعه أيضًا بجريمة قتل في عام 2017.

جلال شحدة أبو طه


محمد هشام أبو طه





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