مقتل, ابناء, العمومة, جلال, ومحمد, أبو, طه, 25, عاما, باطلاق, نار, وهما, داخل, سيارة, على, مدخل, تل, السبع,

جلال شحدة أبو طه
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قال الراصد الجوي لشبكة معا داود الطروة أن الموسم الشتوي 2019-2020 يتميز بأمطار قريبة...
قررت الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي إنهاء إضرابها عن الطعام، بعد الإعلان...
نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، إحراز أي تقدم في صفقة تبادل للأسرى بين الحركة...
اعلن مركز السلطات المحلية عن الاضراب العام والشامل يوم الخميس القادم في كافة...
تعرضت شابة (35 عامًا) لاصابة وصفت بالخطيرة ، إثر تعرضها للدهس من قِبل حافلة، في شارع...
حل محافظ بنك إسرائيل البروفيسور امير يارون ضيفا على نادي الروتاري الناصرة يوم...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع...
ناشد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة شباب القرية الى ضبط النفس بعد مواراة جثمان...
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج...
ايوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...