موسم 2019 – 2020 – أمطار قريبة من معدلاتها وثلوج متوقعة

قال الراصد الجوي لشبكة معا داود الطروة أن الموسم الشتوي 2019-2020 يتميز بأمطار قريبة من معدلاتها، وبموجات من البرد والثلوج في بعض الفترات.

وأضاف الراصد الجوي ، أن كميات الأمطار ستكون حول إلى أعلى من معدلاتها خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وآذار، فيما ستكون دون معدلاتها خلال شهري تشرين الثاني، وشباط، موضحاً أن أفضل فرصة لتساقط الثلوج ستكون خلال شهري كانون أول وكانون الثاني، بالإضافة لموجات من الصقيع أحيانا متوقعة.