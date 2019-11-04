بعد, 42, يوماً.., الأسيرة, هبه, اللبدي, توقف, إضرابها, عن, الطعام,

قررت الأسيرة الفلسطينية الأردنية هبة اللبدي إنهاء إضرابها عن الطعام، بعد الإعلان عن إطلاق سراحها نهاية الأسبوع الحالي.

ونقل نادي الأسير إن اللبدي اوقفت اضرابها عن الطعام، وذلك بعد الاتصال من عيادة السجن مع محاميها رسلان محاجنة واخذت موافقته لانهاء اضرابها، وذلك بحضور نائب السفير الاردني في تل ابيب.وواصلت اللبدي إضرابها عن الطعام قبل 42 يوما، رفضا لقرار الاحتلال اعتقالها إداريا.وكان وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، قد أعلن، اليوم الأثنين، أن الأسيرة في سجون الاحتلال هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي، سيعودان إلى الاردن قبل نهاية الأسبوع.