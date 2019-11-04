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حماس: لا تقدم في صفقة تبادل الأسرى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، إحراز أي تقدم في صفقة تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل، بعد تصريحات لمسؤول إسرائيلي عن وجود قنوات اتصال غير مباشرة مع الحركة، أدت لحدوث تقدم في ملف صفقة تبادل جديدة.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس، موسى دودين، إن "ما يتم تداوله حول وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى، أخبار عارية من الصحة تماماً، ولا تستند لأي أساس حقيقي".


وأضاف في تصريحات صحافية، أنه "لا وجود لوساطات جديدة وفاعلة بملف التبادل، وأن الحركة أعلنت مسبقا أنها غير مستعدّة للدخول في صفقة تبادل أسرى جديدة، دون أن يُبدي الاحتلال جديَّة حقيقية لإبرامها، ويلتزم بما ترتّب على صفقة التبادل السابقة وفاء الأحرار".


وتابع دودين، أن "المسار الصحيح للدخول في مفاوضات لإبرام الصفقة يبدأ بالإفراج عن كل الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بصفقة وفاء الأحرار، ووقف إجراءاته العدوانية المتصاعدة ضد الأسرى داخل السجون".




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