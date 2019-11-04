برشلونة, يُخلد, خماسي, الكرة, الذهبية, في, كامب, نو,

احتفى نادي برشلونة، بخماسي الفريق المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول"، قد أعلنت في وقت سابق عن 30 لاعبًا مرشح للفوز بالكرة الذهبية، من بينهم 4 لاعبين من فريق برشلونة وهم ليونيل ميسي، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان والحارس أندريه تير شتيجن.كما تواجدت ليكي مارتينز، لاعبة برشلونة ضمن 20 لاعبة مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في العالم.ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تحمل صورة لاعبي برشلونة المرشحين للفوز بجوائز مجلة فرانس فوتبول، على جدران ملعب كامب نو.ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2 ديسمبر / كانون أول المقبل.