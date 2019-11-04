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تيم حسن بلوك مختلف تماماً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الممثل السوري ​تيم حسن​ عن الصورة الأولى له من شخصيته في مسلسل “​العميد​”، والذي من المقرر عرضه قريباً عبر قناة mbc.



ونشر حسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بوستر لشخصيته في المسلسل،
 ويؤدي دور عميد في الجامعة.


وقد ظهر حسن في البوستر بلوك مختلف تماماً، عن الذي إعتمده لدى تجسيده شخصية جبل شيخ الجبل في مسلسل “الهيبة” بأجزائه الثلاثة، متخلّياً عن لحيته الكثيفة وواضعاً نظارات طبية.


المسلسل من تأليف وإخراج ​باسم السلكا​، ومن بطولة تيم حسن، ​كاريس بشار​، ​بديع أبو شقرا​، فادي صبيح، ​أنجو ريحان​، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو دارينا الجندي، كميل سلامة، ومعن عبد الحق.




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