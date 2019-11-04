اضراب, عام, وشامل, يوم, الخميس, القادم, في, كافة, السلطات, المحلية, في, البلاد,

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نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، إحراز أي تقدم في صفقة تبادل للأسرى بين الحركة...
تعرضت شابة (35 عامًا) لاصابة وصفت بالخطيرة ، إثر تعرضها للدهس من قِبل حافلة، في شارع...
حل محافظ بنك إسرائيل البروفيسور امير يارون ضيفا على نادي الروتاري الناصرة يوم...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع...
ناشد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة شباب القرية الى ضبط النفس بعد مواراة جثمان...
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج...
ايوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تناشد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
يعلن مجلس طرعان المحلي، عن انتظام الدراسة يوم غداً الإثنين في رياض الأطفال...