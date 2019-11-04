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اضراب عام وشامل يوم الخميس القادم في كافة السلطات المحلية في البلاد



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اعلن مركز السلطات المحلية عن الاضراب العام والشامل يوم الخميس القادم في كافة السلطات المحلية في البلاد،



بعد عدم استجابة الحكومة بتحويل الميزانيات اللازمة لتقديم الخدمات الحيوية للسكان والمخصصة لبرامج التربية والتعليم،تحصين بلدات الشمال لحالات الطواريء وغيرها.




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