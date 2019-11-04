اصابة, خطيرة, لشابة, (35, عامًا), دهستها, حافلة, في, حيفا,

تعرضت شابة (35 عامًا) لاصابة وصفت بالخطيرة ، إثر تعرضها للدهس من قِبل حافلة، في شارع هرتسل في مدينة حيفا اليوم الاثنين .

وتم نقل المصابة الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجها هناك .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.