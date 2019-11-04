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اصابة خطيرة لشابة (35 عامًا) دهستها حافلة في حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تعرضت شابة (35 عامًا) لاصابة وصفت بالخطيرة ، إثر تعرضها للدهس من قِبل حافلة، في شارع هرتسل في مدينة حيفا اليوم الاثنين .


وتم نقل المصابة الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجها هناك .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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