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طائرة وائل كفوري تسبب أزمة مرورية بالأردن.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفل غنائي كبير في مدينة إربد شمال الأردن، وذلك ضمن مهرجان الهرم، وتسبب وائل كفوري، في أزمة مرورية كبيرة.



وائل كفوري، تم نقله إلى مكان الحفل عبر طائرة مروحية خاصة، وتم قطع طريق إربد- عمان مؤقتًا، وهو الطريق الذي هبطت فيه الطائرة إضافةً إلى تواجد حراسةٍ أمنيةٍ في محيط الحفل، الأمر الذي تسبّب بازدحام السير وأثار الاستياء والتذمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، معتبرين أن المسئول عن إغلاق الطريق اتخذ قرارًا خاطئًا وغير محسوب، خصوصًا وأنَّ المنطقة المذكورة تزدحم بصالات الأفراح عدا عن أنَّ هذا الطريق هو الطريق الرئيسي للخروج والدخول إلى المدينة.


وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة إربد حفلًا غنائيًا كبيرًا لنجم عربي، لذا اضطرت الأجهزة الأمنية لتأمين المهرجان الكبير والعمل على تسهيل حركة مرور المركبات.


وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، قد احتفل بعيد ميلاده في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن والإعلام ورجال السياسة والدين بلنبان، وأحيا الحفل الفنان ملحم زين.




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