آخر, تطورات, إصابة, غوميز, الخطيرة,

أعلن نادي إيفرتون أن لاعبه البرتغالي أندريه غوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه اليمنى تعرض له قبل 10 دقائق من نهاية مواجهة توتنهام، الأحد في المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وقال القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان: "يؤكد إيفرتون أن أندريه غوميز سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته في كاحله في المباراة ضد توتنهام"، مشيرا إلى أن العملية ستجري اليوم الاثنين.وأضاف: "بعد الفحوصات في المستشفى، تأكد أنه كان يعاني من كسر في الكاحل الأيمن".وتعرض غوميز لتدخل قوي من مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قبل أن يصطدم بزميل الأخير المدافع الإيفواري سيرج أورييه، حيث توقفت المباراة لعدة دقائق قبل أن ينقل غوميز على حمالة.وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء في الوهلة الأولى في وجه سون، لكن سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بمشاهدته ردود الفعل الرهيبة لزملاء غوميز وسون نفسه، حيث اتضحت خطورة الإصابة التي تعرض لها البرتغالي.من جهته، قال مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لم يكن غوميز محظوظا بالطريقة التي سقط بها على الأرض خلال هذا التدخل. كرة القدم ليست مهمة، بل إن وضعه هو الأهم"، مشيرا إلى أن قائد إيفرتون، سيموس كولمان، جاء لمواساة سون في غرفة الملابس الخاصة بتوتنهام بعد المباراة.وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1.