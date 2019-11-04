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بدعوة من روتاري الناصرة: محافظ بنك إسرائيل يقدم محاضرة عن مكانة المجتمع العربي في اقتصاد الدولة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حل محافظ بنك إسرائيل البروفيسور امير يارون ضيفا على نادي الروتاري الناصرة يوم الخميس الماضي بتاريخ 2019.10.31 .وقد جاءت الزيارة ضمن فعاليات روتاري الناصرة النوعية على مدى السنين بالمساهمة في تطوير المجتمع العربي والمستمرة في السنة الروتارية 2020-2019 وذلك خالل لقاء نظمه النادي في مدينة الناصرة بمشاركة عدد كبير من أعضاء النادي ورجال االعمال واالقتصاد من اصدقاء وداعمي نادي روتاري الناصرة.


افتتح اللقاء رئيس نادي روتاري الناصرة مراقب الحسابات نمر ناصر حيث افتتح االجتماع االسبوعي بالحضور المميز للنادي ُمر ّحبا وبالضيف ، وبعد الطقوس الروتارية التقليدية التي تضمنّت حكمة ً االسبوع التي القاها عضو النادي المهندس عصام سروجي، والنخب الدولي من عضو النادي د. نخلة بشارة ، قام محاسب النادي مراقب الحسابات بشير نصير بتقديم االخبار الروتارية استعرض خاللها المشاريع التي قام بها النادي لخدمة المجتمع ومؤسساته الصحية والتعليمية والثقافية على مدى السنواتالسابقة والتبرعات بمبلغ اكثر من 3 ماليين دوالر بالتعاون مع نوادي روتارية من جميع انحاء العالم.


وقام عميد نوادي الروتاري في اسرائيل السيد ماتي هارئيل وبعد إلقاء كلمته وبحضور عميد الروتاري محكمة العدل العليا سابقا المنطقة ً السابق سعادة قاضي سليم جبران، بتقديم درع تكريم لعميد روتاري عاماً السابق السيد يوسف سروجي )ابو رمزي( بمناسبة مرور 50 على عضويته بالنادي وعلى عطائه للمجتمع والنادي.


وقام بتقديم البرنامج عضو النادي المحامي نادر الياس الذي ر ّحب بالحضور بمحافظ البنك وطاقمه وشكر مراقب الحسابات السيد نعيم نجار عضو مجلس ادارة بنك إسرائيل على دوره الهام بتنظيم زيارة المحافظ في الناصرة، ومن ثم عرض امام ال حضور السيرة الذاتية المميّزة لمحافظ البنك البروفيسور محليا رفيعة في ً وعالمياً امير يارون والذي يُعتبر شخصية مؤثرة في مجال االقتصاد وتبوأ مناصب مؤسسات أكاديمية وبحثيه عالمية .


ومن ثم قدم محافظ بنك اسرائيل محاضرة قيّمة بعنوان " البيئة االقتصادية، االتجاهات بعيدة المدى والتحديات امام المجتمع العربي" بعض االحصائيات , أشار فيها إلى اخر التطورات على الساحة االقتصادية المحلية والعالمية، مستعرضاً المتعلقة باالقتصاد العالمي والمحلي.


وقد تطرق المحافظ الى التحديات االقتصادية التي تواجه المجتمع العربي واوضح أنه رغم قطعه شوطا كبيرا على صعيد التعليم األكاديمي وفرص التشغيل، اال ان المجتمع العربي ما زال بحاجة الى المزيد من المجهود في هذا المجال.


وأ ايضا على أهمية دمج المجتمع العربي، رجا ًال ونسا ًء، في سوق العمل، لما يحمله من طاقات ّكد ايجابية ومقّومات نجاح.


كما وا ّكد العميد على اهمية تعاون بنك اسرائيل مع باقي الوزارات والمؤسسات المالية، بغرض فتح افاق جديدة للمجتمع العربي والتغل ة بما في ذلك مشكلة القروض السكنية داخل المجتمع ّب على الحواجز القائم العربي.


ختام المحاضرة كان فقرة حوار واسئلة مع المحافظ تطرق فيها الى عدة مواضيع تخص المجتمع العربي.

في نهاية اللقاء شكر رئيس النادي محافظ البنك وقدم له باسم االعضاء درع شكر وتقدير. 


يُذكر أن نادي روتاري الناصرة تأسس عام 1952 , يضم 44 ، وهو عضوا جزء من ً منظمة "الروتاري" العالمية ، التي تتكون من 34 ألف نادٍ حول العالم، تضم حوالي 5.1 مليون عضواً من رجال وسيدات اعمال واصحاب مهن رائدين في مجالهم ينشطون في تقديم خدمات مجتمعية مختلفة وتطوير عالقات الصداقة فيما بينهم ، علما أن "روتاري الناصرة" نفذ، وال يزال، العديد من المشاريع في مجاالت الصحة والتعليم واالقتصاد بهدف خدمة المجتمع.




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