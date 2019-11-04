رونالدو, مع, صديقته, جورجينا, من, حفل, توزيع, جوائز, إم, تي, في,

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كشف تقرير صحفي إسباني ، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم...
أعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز...
كشف جويل روبليس، حارس ريال بيتيس، عن موقف غريب حدث له في مباراة ريال مدريد، أمس...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس...
أثنى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بشدة على نجم برشلونة، مؤكدًا أنه لو خاض...
وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى التشكيلة المثالية...
قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق الفوز الكاسح على...
ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو...
كشف قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، تفاصيل جديدة بشأن مساعي لاعبي العملاق...
اعترف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بأنه شعر ببعض الخوف خلال مباراة فريقه أمام...