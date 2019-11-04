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رونالدو مع صديقته جورجينا من حفل توزيع جوائز إم تي في



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شارك اللاعب رونالدو مع صديقته جورجينا في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقى الأوروبية في مدينة اشبيلية باسبانيا .




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