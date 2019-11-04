رونالدو, مع, صديقته, جورجينا, من, حفل, توزيع, جوائز, إم, تي, في,

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شارك اللاعب رونالدو مع صديقته جورجينا في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقى الأوروبية في مدينة اشبيلية باسبانيا .

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