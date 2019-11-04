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منطقة القدس - مصرع عامل من الخليل سقط في ورشة بناء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل 50 عاما من الخليل مصرعه اليوم الاثنين اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش المحاذية للقدس.


وتم اقرار وفاة العامل بعد فشل محاولات انعاشه من قبل الطاقم الطبي .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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