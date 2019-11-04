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الصين - وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة بمشاركة ثلاثة من أصدقائه في مطعم جديد افتتح في نفس المساء



وتفيد Asia One، بأن المواطن من مدينة تشوجي، يرفض الكشف عن هويته، قرر تناول وجبة العشاء مع أصدقائه في مطعم جديد سيتم افتتاحه مساء يوم الأحد 20 أكتوبر الماضي. وعليه تحمل التكاليف.


وقد بلغت قيمة وجبة العشاء لأربعة أشخاص مبلغ 85 يوان وفق الفاتورة التي قدمها نادل المطعم. فقرر الرجل تسديد مبلغ 100 يوان باستخدام البطاقة الإلكترونية. ولكن عندما وضع الهاتف المحمول على الجهاز تم سحب أكثر من مليون يوان من حسابه.


اكتشف العاملون في المطعم هذا المبلغ الكبير في اليوم التالي فقط. يقول تشين روكسوان، صاحب المطعم، "عندما تحققنا من مدفوعات الزبائن فوجئنا بهذا المبلغ الكبير". لذلك أبلغنا شركة الدفع عن هذا الخطأ فورا. وأشار صاحب المطعم إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات عديدة، لذلك فإن سمعته أهم من المال، ولا يمكن أن يحتفظ بهذا المبلغ لنفسه.


وقد أكد ممثل شركة الدفع هذا الخطأ وأعاد المبلغ إلى حساب الزبون، الذي لم يلاحظ سحب هذا المبلغ الكبير من حسابه إلا بعد أن أبلغوه رسميا بذلك.




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