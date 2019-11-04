نتنياهو:, ملتزمون, بهاتين, الغايتين, بخصوص, إيران.., وأمريكا, تدعمنا,

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع إيران من تطوير الترسانة النووية، وثانيهما منعها من احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط.

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وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: " نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة، ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا، من أجل تحقيق هاتين الغايتين، اللتين لا تزالان نسعى إلى تحقيقهما".