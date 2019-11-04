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نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ملتزمة بغايتين، أولهما منع إيران من تطوير الترسانة النووية، وثانيهما منعها من احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط.



وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: " نتعاون مع الولايات المتحدة بطرق كثيرة، ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا، من أجل تحقيق هاتين الغايتين، اللتين لا تزالان نسعى إلى تحقيقهما".



تصوير - afp  




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