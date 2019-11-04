نتنياهو:, ملتزمون, بهاتين, الغايتين, بخصوص, إيران.., وأمريكا, تدعمنا,

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أبرق أكثر من 150 رئيس سلطة محلية والذين يمثلون 70% من مواطني دولة إسرائيل برسائل...
ناشد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة شباب القرية الى ضبط النفس بعد مواراة جثمان...
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج...
ايوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تناشد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
يعلن مجلس طرعان المحلي، عن انتظام الدراسة يوم غداً الإثنين في رياض الأطفال...
قرّرت القائمة المشتركة عقد جلسة الكتلة الأسبوعية يوم غد الاثنين في خيمة...
عُقد يوم الجمعة مؤتمر الطلاب الثانويين الشيوعيون الأول، بأجواء حماسية تدل على أن...
د. مجدي يعقوب أحد أفضل جراحي القلب في العالم يستدعي الدكتور محمد (نزار) وليد أسدي...