ميلادينوف, يصل, غزة, لبحث, ملفات, هامة,

وقالت مصادر فلسطينية لـ معا ان ميلادينوف سيلتقي قادة حركة حماس لمناقشة مشاريع الامم المتحدة بغزة وملف الانتخابات التي ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعلان عنها قريبا.وأكدت المصادر ان ميلادينوف قد يلتقي بالفصائل الفلسطينية ايضا في اطار نفس المهمة، نافيا ارتباط زيارة المبعوث الاممي بالتصعيد الاخير على القطاع.

وصل الى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، نيكولاي ميلادينوف مبعوث عملية السلام في الشرق الاوسط عبر معبر بيت حانون "ايرز".

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