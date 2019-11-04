تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-04 12:05:11 أكثر من 150 رئيس سلطة محلية يهددون : إذا لم يتم إتخاذ خطوات لتحويل الميزانيات سنعلن الإضراب |  2019-11-04 11:15:28 منطقة القدس - مصرع عامل من الخليل سقط في ورشة بناء |  2019-11-04 11:14:45 نتنياهو: ملتزمون بهاتين الغايتين بخصوص إيران.. وأمريكا تدعمنا |  2019-11-04 11:11:53 ميلادينوف يصل غزة لبحث ملفات هامة |  2019-11-04 08:38:54 لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات |  2019-11-04 08:38:54 لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات |  2019-11-04 08:17:04 طرعان - اليوم اضراب في المدارس الاعدادية والثانوية - عماد دحلة : ادعو الجميع لضبط النفس والتروي |  2019-11-04 08:09:09 عباس يصدر قرارا بقانون رفع سن الزواج لـ 18 عاما لكلا الجنسين |  2019-11-04 08:07:45 11 نوفمبر.. حدث فلكي "نادر" |  2019-11-04 05:40:02 ترامب: سأفوز بانتخابات 2020 |  2019-11-04 05:38:37 الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة هذا الاسبوع |  2019-11-03 23:28:15 انفجار ناقلة نفط روسية يتسبب بمقتل 3 أشخاص |  2019-11-03 23:01:26 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتى طه العموري من اللد |  2019-11-03 20:16:39 مقتل امرأة باطلاق نار في الجنوب |  2019-11-03 20:12:49 المشتركة تعقد جلسة الكتلة غدا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني ، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن المباريات بسبب الإصابة.



وكان سواريز غادر مباراة فريقه أمام ليفانتي، أمس السبت، بعد 40 دقيقة والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا.


وأعلن برشلونة أن سواريز يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، وأن موعد عودته يعتمد على مدى تعافيه من الإصابة.


ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة الغياب المبدئية لسواريز ستكون عن مباراتي سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وسيلتا فيجو في الليجا.


كما أن سواريز لن يتواجد مع منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة خلال الشهر الجاري.


يُذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد. 




كلمات متعلقة

تحديد, المدة, المبدئية, لغياب, سواريز,

تابعونــا

رونالدو مع صديقته جورجينا من حفل توزيع جوائز إم تي في رونالدو مع صديقته جورجينا من حفل توزيع جوائز إم تي في 2019-11-04 | 11:31:10

شارك اللاعب رونالدو مع صديقته جورجينا في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقى...

رسميًا - إقالة كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ رسميًا - إقالة كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ 2019-11-04 | 08:25:32

أعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز...

حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة 2019-11-03 | 13:20:40

كشف جويل روبليس، حارس ريال بيتيس، عن موقف غريب حدث له في مباراة ريال مدريد، أمس...

تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز 2019-11-03 | 11:20:57

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس...

جوارديولا: لو خضت حربًا سآخذ لاعب برشلونة جوارديولا: لو خضت حربًا سآخذ لاعب برشلونة 2019-11-02 | 18:09:32

أثنى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بشدة على نجم برشلونة، مؤكدًا أنه لو خاض...

زيدان يضع يده على التشكيلة المثالية لريال مدريد زيدان يضع يده على التشكيلة المثالية لريال مدريد 2019-11-01 | 13:11:31

وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى التشكيلة المثالية...

بنزيما يكسر رقم تيري هنري بنزيما يكسر رقم تيري هنري 2019-10-31 | 14:25:42

قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق الفوز الكاسح على...

من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا 2019-10-31 | 12:31:12

ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو...

بيكيه: عرضنا تخفيض رواتبنا من أجل عودة نيمار بيكيه: عرضنا تخفيض رواتبنا من أجل عودة نيمار 2019-10-31 | 10:03:29

كشف قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، تفاصيل جديدة بشأن مساعي لاعبي العملاق...

رونالدو: شعرت بالخوف أمام جنوى رونالدو: شعرت بالخوف أمام جنوى 2019-10-31 | 08:38:30

اعترف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بأنه شعر ببعض الخوف خلال مباراة فريقه أمام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شخص حادث طرق مروع قرب طرعان اصابة فتى شرطة اسعاف حسين علي بدر جت المثلث احمد وتد سامي نصر عدنان ابو فول ضحايا تشييع جثمان جنازة قرية حادث طرق مروع قرب جلجولية شارع 6 عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون مصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل هدم قاعة افراح كابول مسيرة اضراب عام شامل احتجاج لجنة شعبية جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة فتى قاصر عرابة اعتقال مشتبه بشبهة اقتحام بيوت سيارات قرية عرابة الشرطة مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة كرنفال الطفولة مدينة الناصرة مشاركة واسعة اهالي اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com