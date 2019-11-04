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إليسا ترقص حافية القدمين عل المسرح في باريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور عدد كبير من جمهورها من الجاليات العربية.



وتألقت إليسا، خلال الحفل بفستان أحمر واسع، مشقوق لأسفل البطن، ونشرت فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”،م وعلقت عليها قائلة: “في حب داليدا”.


وفاجأت إليسا، جمهور الحفل برقصها حافية القدمين على المسرح، وهو الأمر الذي أثار استغراب جمهورها خاصة أنها المرة الأولى التي ترقص فيها وهي حافية.


الفنانة اللبنانية قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة أغاني ألبومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”، وأغنية “كرهني”.


كما قدمت عدد من الأغاني الوطنية وهي تحمل العلم اللبناني وذلك تضامنًا مع الأحداث الأخيرة في لبنان.


يذكر أن هذا هو الحفل الأول لها بعد إعلانها اعتزال الفن وذلك بسبب وجود ما وصفته بمافيا الفن، وتسبب القرار في صدمة كبيرة لكل نجوم الوطن العربي وجمهورها في كل مكان، وجاءت عودة إليسا للغناء من خلال إعلانها عن رغبتها في إحياء حفل بالسعودية وكذلك الترويج لحفلها بباريس ومصر.




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