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لهذه الأسباب ابدأ يومك بالماء الدافئ والليمون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 الماء الدافئ هو الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تناوله في الصباح لا يجنيها الجسم عند شرب الماء البارد.



فبحسب دراسة أمريكية أجراها "ناشيونال انستيتوت أوف هيلث" يزيد الماء الدافئ عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40 بالمائة، ويعني ذلك حرق مزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ، وعند إضافة الليمون (الحامض) إليه في الصباح وتناوله على الريق تتحقق الفوائد التالية:


* تحصل على جرعة من فيتامين "سي" الذي يعزّز المناعة ويحمي من نزلات البرد.


* يساعد الليمون والماء الدافئ على الوقاية من حصى الكلى.


* عند تناول الماء الدافئ والليمون على الريق يفرز الكبد عصارته على معدة خاوية، ما يقلل من تراكم الدهون على الخصر.


* الماء الدافئ والليمون يقلل مخاط الأنف ويساعد على التخلص من الانسداد.


* تناول الماء الدافئ والليمون في الصباح باستمرار يحمي من الإمساك.


* الماء الدافئ والليمون في الصباح يحسن صحة الشعر وفروة الرأس.




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