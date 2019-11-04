ما, يحدث, حينما, تكتب, الرسائل, خلف, المقود,

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سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة...
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ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثا نادرا يحدث خلال أيام،...
كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم تدعى ” تنزيلا...
تمكن عدد من الصيادين من قطاع غزة اليوم الأربعاء، من اصطياد سمكة "تونا" يزيد وزنها...
في عملية جراحية أجريت على مرحلتين، زرع متخصصون نابا ذهبيا في فم نمر ضخم، عوضا عن...
كشفت "سامسونغ"، عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف عن الذي أطلقته قبل أسابيع، حيث...
تعتبر مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب الهواتف،...
تبدأ الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري،...
في عملية تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، استعانت القوات الأميركية بكلاب مدربة...