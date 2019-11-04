لوتسك, الأوكرانية, تحتضن, أطول, مبنى, سكني, في, العالم,

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الصين - وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان 2019-11-04 | 11:16:11 سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة...

11 نوفمبر.. حدث فلكي "نادر" 2019-11-04 | 08:07:45 ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثا نادرا يحدث خلال أيام،...

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 123 عاما 2019-10-31 | 12:41:04 كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم تدعى ” تنزيلا...

غزة: صيادون يصطادون سمكة "تونا" تزن 160 كيلو غراما 2019-10-31 | 08:34:30 تمكن عدد من الصيادين من قطاع غزة اليوم الأربعاء، من اصطياد سمكة "تونا" يزيد وزنها...

صور.. ناب من ذهب ينهي معاناة نمر "يأكل بصعوبة" 2019-10-30 | 11:00:11 في عملية جراحية أجريت على مرحلتين، زرع متخصصون نابا ذهبيا في فم نمر ضخم، عوضا عن...

"سامسونغ" تكشف عن هاتفها "المربع" الجديد 2019-10-30 | 08:21:02 كشفت "سامسونغ"، عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف عن الذي أطلقته قبل أسابيع، حيث...

كيف تحمي بطاقة SIM في هاتفك من الاختراق؟ 2019-10-29 | 14:45:05 تعتبر مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب الهواتف،...

خلال أيام.. أول هاتف محمول مصري يغزو أوروبا 2019-10-29 | 12:45:32 تبدأ الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري،...