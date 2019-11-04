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شذا حسون عن صبا المهداوي: ستكون قضيتي بشكل شخصي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت الفنانة العراقية شذا حسون تضامنها مع الناشطة والمسعفة صبا المهداوي والتي اثار اختطافها بعد مغادرتها ساحة التحرير موجة غضب كبيرة.





ونشرت شذا حسون صورة صبا المهداوي، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “صبا المهداوي ستكون قضيتي بشكل شخصي اطلقوا سراحها إنسانة هدفها تدعم اولاد بلدها … انخطفت البارحة و الى الان مختفية”.

 
 
وتابعت شذا حسون: “السكوت عن اختفاءها ضرر لكل شخص فينا لان باجر اي شخص منا ممكن يتعرض لنفس الحالةً … حملة لإطلاق سراحها”.



وكانت والدة صبا قد ناشدت السلطات العراقية وكل من يهمه الأمر بإعادة ابنتها، مؤكدة أنه ليس لصبا أي انتماءات سياسية أو حزبية.




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