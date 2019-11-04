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رسميًا - إقالة كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد. 


وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش على الانفصال.


وأوضح بايرن في بيانه أن أولي هونيس، رئيس النادي، وكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، وكذلك حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، عقدوا جلسة مع كوفاتش، اليوم، وتوصلوا لهذا الاتفاق.


يأتي هذا القرار بعد يوم واحد على خسارة بايرن المذلة خارج أرضه على يد آينتراخت فرانكفورت (1-5).


وقال رومينيجه: "أداء الفريق ونتائجه في الأسابيع الأخيرة أظهرت مدى الحاجة لتحرك من جانبنا، لذا عقدنا محادثات جادة مع كوفاتش على هذا الأساس في الساعات الماضية".


وأضاف: "أسفرت هذه المحادثات عن اتفاقنا جميعًا على عدم استكمال كوفاتش مهمته مع بايرن، ونحن نأسف لوصولنا لهذا الحل، وأود التوجه بالشكر له بالنيابة عن كافة العاملين بالنادي، خاصة على تتويجه معنا بثنائية الموسم الماضي".




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