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طرعان - اليوم اضراب في المدارس الاعدادية والثانوية - عماد دحلة : ادعو الجميع لضبط النفس والتروي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ناشد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة شباب القرية الى ضبط النفس بعد مواراة جثمان ضحية الشجار الأخير في القرية فالح نادر دحلة 32 عاما الثرى امس الاحد.


ودعا دحلة الى وقف خطاب الفتنة الذي يؤدي الى زيادة تعقيد الأزمة.

واعلن المدلس المحلي في طرعان   عن انتظام الدراسة اليوم  الإثنين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فيما تم تعطيلها في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك في ظل الأحداث المؤسفة والأجواء التي تعيشها القرية. 


وجاء في بيان المجلس المحلي :" طرعان فقدت الشاب المرحوم فالح نادر دحلة، ونقدم تعازينا الحارة للعائلة الكريمة المفجوعة، ونشاطرها الألم وحزن الفقدان، كما نقدم التعازي لعموم آل دحلة وأهالي طرعان، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وطرعان الصبر والسلوان. 


وانتهى البيان ب :" نريد لهذه الأعمال أن تتوقف لنعيد قريتنا إلى مسارها الطبيعي بعيداً عن الخلافات.


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