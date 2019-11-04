التدخين, يجعلك, تبدو, أكبر, سنا, مما, أنت, عليه,

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لا يحب البعض ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، وبالطبع هناك من لا يفضلون إجراء...
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توصي الإرشادات الحكومية البريطانية البالغين بتناول الفاكهة والخضروات وكمية...
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