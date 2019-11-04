عباس, يصدر, قرارا, بقانون, رفع, سن, الزواج, لـ, 18, عاما, لكلا, الجنسين,

كلمات متعلقةعباس, يصدر, قرارا, بقانون, رفع, سن, الزواج, لـ, 18, عاما, لكلا, الجنسين,
ناشد رئيس مجلس طرعان السابق عماد دحلة شباب القرية الى ضبط النفس بعد مواراة جثمان...
ايوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تناشد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
يعلن مجلس طرعان المحلي، عن انتظام الدراسة يوم غداً الإثنين في رياض الأطفال...
قرّرت القائمة المشتركة عقد جلسة الكتلة الأسبوعية يوم غد الاثنين في خيمة...
عُقد يوم الجمعة مؤتمر الطلاب الثانويين الشيوعيون الأول، بأجواء حماسية تدل على أن...
د. مجدي يعقوب أحد أفضل جراحي القلب في العالم يستدعي الدكتور محمد (نزار) وليد أسدي...
شيعت جماهير غفيرة من طرعان والمنطقة عصر اليوم الاحد جثمان الشاب فالح دحلة ضحية...
عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس...