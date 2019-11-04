عباس, يصدر, قرارا, بقانون, رفع, سن, الزواج, لـ, 18, عاما, لكلا, الجنسين,

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

كما أصدر قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.