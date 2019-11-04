ترامب:, سأفوز, بانتخابات, 2020,

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وقع حادث انفجار غاز على ناقلة "زاليف أمريكا"، على خليج ناخودكا في الشرق الأقصى...
حظرت شركة تويتر، السبت، معظم حسابات حركة حماس وقناة المنار اللبنانية التابعة...
تشهد قاعدة "عوفدا "الجوية في جنوب دولة الاحتلال تمرين ما يسمى"العلم الأزرق" في...
حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 105 ملايين دولار أمريكي من المساعدات...
كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في...
قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء عادل...
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، من تفاقم الحالة...
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية شريط فيديو يظهر الغارات الأمريكية على المنزل الذي...
اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أطرافا لبنانية كانت قريبة...
قُتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلن وزيرة...