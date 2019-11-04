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ترامب: سأفوز بانتخابات 2020



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته التامة بالفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020، مشيرا إلى أن شعب الولايات المتحدة لا يريد عزله.



وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها  في فناء البيت الأبيض، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "أنا على يقين تام. ولدينا أرقام ممتازة في الاستطلاعات".


وأضاف ترامب: "هناك موقف قوي في استطلاعات الرأي بشأن العزل، خاصة في الولايات المتأرجحة، أعتقد أنكم رأيتم ذلك. والولايات المتأرجحة لا تريد السماع عن ذلك، والناس لا يريدون السماع عن العزل".




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