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انفجار ناقلة نفط روسية يتسبب بمقتل 3 أشخاص



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وقع حادث انفجار غاز على ناقلة "زاليف أمريكا"، على خليج ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعىي مقطع فيديو للحادثة، ويظهر المقطع دمار جزء من السفينة إثر الانفجار.

وأصبح كابل السفينة بالإضافة إلى أجهزة تثبيت السفينة غير صالحة للاستعمال، كما لم يتم العثور على آثار تسريب المنتجات النفطية.

وغرق 3 أشخاص في مياه البحر وتمكنت خدمة الإنقاذ من انتشال جثتين وجار البحث عن جثة الضحية الثالثة، كما تلقى شخص آخر من أفراد الطاقم إصابات.

وحسب المحققين حدث انفجار غاز على الناقلة لكن لم يتم رصد أي حريق، وفتحت المحكمة الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة، ويقوم المحققون بفحص المشهد واستجواب شهود العيان.

انفجار ناقلة نفط روسية يتسبب بمقتل 3 أشخاص




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