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مقتل امرأة باطلاق نار في الجنوب



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول امراة مصابة اثر اطلاق نار في بلدة تلمي الياهو.

للأسف الشديد مصادر طبية اعلنت عن وفاتها في المكان.

قوات من الشرطة وصلت الى المكان.

من تحقيق اولي تبين ان الخلفية لوقوع الجريمة جنائية.

التحقيق مستمر.

مقتل امرأة باطلاق نار في الجنوب




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