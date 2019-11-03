مقتل, امرأة, باطلاق, نار, في, الجنوب,

للأسف الشديد مصادر طبية اعلنت عن وفاتها في المكان.
قوات من الشرطة وصلت الى المكان.
من تحقيق اولي تبين ان الخلفية لوقوع الجريمة جنائية.
التحقيق مستمر.
للأسف الشديد مصادر طبية اعلنت عن وفاتها في المكان.
قوات من الشرطة وصلت الى المكان.
من تحقيق اولي تبين ان الخلفية لوقوع الجريمة جنائية.
التحقيق مستمر.
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