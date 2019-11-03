طرعان:اضراب في المدارس الاعدادية والثانوية احتجاجا على احداث العنف

يعلن مجلس طرعان المحلي، عن انتظام الدراسة يوم غداً الإثنين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فيما تعطل الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك في ظل الأحداث المؤسفة والأجواء التي تعيشها القرية. طرعان فقدت الشاب المرحوم فالح نادر دحلة، ونقدم تعازينا الحارة للعائلة الكريمة المفجوعة، ونشاطرها الألم وحزن الفقدان، كما نقدم التعازي لعموم آل دحلة وأهالي طرعان، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وطرعان الصبر والسلوان. نريد لهذه الأعمال أن تتوقف لنعيد قريتنا إلى مسارها الطبيعي بعيداً عن الخلافات.