تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-03 20:16:39 مقتل امرأة باطلاق نار في الجنوب |  2019-11-03 20:12:49 المشتركة تعقد جلسة الكتلة غدا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة |  2019-11-03 20:11:40 منطقة الناصرة للشبيبة الشيوعية تعقد مؤتمر رابطة الطلاب الثانويين الشيوعيين وتنتخب رئيسة لها |  2019-11-03 20:09:38 د. محمد اسدي يحل ضيفا وطبيبا على أفضل جراحي القلب في العالم |  2019-11-03 16:01:21 تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان |  2019-11-03 15:55:37 العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة |  2019-11-03 15:49:22 كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة |  2019-11-03 14:40:36 مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية |  2019-11-03 14:39:00 فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات |  2019-11-03 14:36:48 النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة |  2019-11-03 13:35:24 تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت |  2019-11-03 13:20:40 حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة |  2019-11-03 13:11:34 اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف |  2019-11-03 12:47:52 فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة |  2019-11-03 12:19:17 تويتر يوقف حسابات حماس وقناة المنار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طرعان:اضراب في المدارس الاعدادية والثانوية احتجاجا على احداث العنف



  |     |   اضافة تعليق



يعلن مجلس طرعان المحلي، عن انتظام الدراسة يوم غداً الإثنين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فيما تعطل الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك في ظل الأحداث المؤسفة والأجواء التي تعيشها القرية. طرعان فقدت الشاب المرحوم فالح نادر دحلة، ونقدم تعازينا الحارة للعائلة الكريمة المفجوعة، ونشاطرها الألم وحزن الفقدان، كما نقدم التعازي لعموم آل دحلة وأهالي طرعان، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وطرعان الصبر والسلوان. نريد لهذه الأعمال أن تتوقف لنعيد قريتنا إلى مسارها الطبيعي بعيداً عن الخلافات.
طرعان:اضراب في المدارس الاعدادية والثانوية احتجاجا على احداث العنف




كلمات متعلقة

طرعان:اضراب, في, المدارس, الاعدادية, والثانوية, احتجاجا, على, احداث, العنف,

تابعونــا

مقتل امرأة باطلاق نار في الجنوب مقتل امرأة باطلاق نار في الجنوب 2019-11-03 | 20:16:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

المشتركة تعقد جلسة الكتلة غدا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة المشتركة تعقد جلسة الكتلة غدا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة 2019-11-03 | 20:12:49

قرّرت القائمة المشتركة عقد جلسة الكتلة الأسبوعية يوم غد الاثنين في خيمة...

منطقة الناصرة للشبيبة الشيوعية تعقد مؤتمر رابطة الطلاب الثانويين الشيوعيين وتنتخب رئيسة لها منطقة الناصرة للشبيبة الشيوعية تعقد مؤتمر رابطة الطلاب الثانويين الشيوعيين وتنتخب رئيسة لها 2019-11-03 | 20:11:40

عُقد يوم الجمعة مؤتمر الطلاب الثانويين الشيوعيون الأول، بأجواء حماسية تدل على أن...

د. محمد اسدي يحل ضيفا وطبيبا على أفضل جراحي القلب في العالم د. محمد اسدي يحل ضيفا وطبيبا على أفضل جراحي القلب في العالم 2019-11-03 | 20:09:38

د. مجدي يعقوب أحد أفضل جراحي القلب في العالم يستدعي الدكتور محمد (نزار) وليد أسدي...

تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان 2019-11-03 | 16:01:21

شيعت جماهير غفيرة من طرعان والمنطقة عصر اليوم الاحد جثمان الشاب فالح دحلة ضحية...

العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة 2019-11-03 | 15:55:37

عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس...

كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة 2019-11-03 | 15:49:22

عقد مساء أمس في قاعة " الخنساء" ببلدة كفركنا،إجتماعا للجنة " إنهاء مأساة بكاك...

مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية 2019-11-03 | 14:40:36

شارك كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة في مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقدته...

النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة 2019-11-03 | 14:36:48

قدم النائب عن القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس،...

تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت 2019-11-03 | 13:35:24

اعلنت الشرطة في بيان لها ظهر اليوم الاحد عن فك رموز جريمة قتل الشاب مراد خليل كتكت ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يارا شمعور رئيسة تحرير مجلة ليلك تلتقي سميرة سعيد المغرب مهرجان الموسيقى انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديوالشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف محمد هنداوي قضية طوبا زنغرية حظر تفاصيل مقتل 80 عاما ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش معامل تصنيع اسلحة منطقة بيت لحم الخليل ذخيرة شرطة الجيش اعتقال مشتبهين شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com