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المشتركة تعقد جلسة الكتلة غدا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة



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قرّرت القائمة المشتركة عقد جلسة الكتلة الأسبوعية يوم غد الاثنين في خيمة الاعتصام، التي أقامتها اليوم الأحد، لجنة المتابعة العليا أمام مكتب رئيس الوزراء ضد العنف والجريمة المتفشيّة في المجتمع العربي في الداخل، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد.
المشتركة تعقد جلسة الكتلة غدا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة




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