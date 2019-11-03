منطقة, الناصرة, للشبيبة, الشيوعية, تعقد, مؤتمر, رابطة, الطلاب, الثانويين, الشيوعيين, وتنتخب, رئيسة, لها,

عُقد يوم الجمعة مؤتمر الطلاب الثانويين الشيوعيون الأول، بأجواء حماسية تدل على أن المؤتمر سيكون رافعة للعمل الطلابي بين الطلاب الثانويين وجمهور الشباب. وشارك في المؤتمر السكرتير العام للشبيبة الشيوعية الرفيق عرفات بدارنة، الذي قم كلمة سياسية تطرق فيها لأهمية العمل الطلابي ومحاربة العنف بين جمهور الشباب من أجل رفع الوعي الوطني والسياسي والاجتماعي، الذي من شأنه أن يعزز حصانة شبابنا من آفات العنف وتكففك المجتمع، والظواهر الشائبة التي تعصف بمجتمعنا مؤخرا.

وأكد بدارنة على ضرورة محاربة الخدمة المدنية والمشاريع السلطوية التي تستهدف هويتنا الفكرية والثقافية والسياسية.بدوره، قدم الرفيق شادي نصار سكرتير منطقة الناصرة للشبية الشيوعية مداخلة، تطرق فيها لقضايا وتفاصيل مهمة تتعلق في حياة العمل الطلابي وتأطير الشباب، سعيا لحمل هم الشباب وأبناء الشبيبة مستقبلا ولتخريج أفواج من القيادات الشابة المسؤولة، بهدف مواجهات التحديات اليومية في حياتنا كأقلية عربية.وشدد في هذا السياق على أن جيل الشباب الثانوي هم القيادة المستقبلية لشبيبتنا ومجتمعنا ومؤسساتنا، حيث يجب على هذا الجيل ان يأخذ دوره في جميع قضايانا السياسية والاجتماعية.وفي القسم العملي من المؤتمر، قعدت ورشتان قيّمتان تمحورتا حول قضايا عينية تتعلق بالطلاب والعمل الطلابي على مدار 50 دقيقة لكل ورشة. وأدار الورشتين كل من الرفاق شادي نصار، علاء شلاعطة، نمر شلاعطة، يافا سعدي وكارلوس رشرش.وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب قيادة لرابطة الطلاب الثانويين الشيوعيون لجنة مكنونة من رفاق منطقة الناصرة للشبيبة الشيوعية أُنتدِبوا من قبل فروعهم ونالوا ثقتهم وبعد انتخاب أعضاء الرابكطة، تم انتخاب الرفيقة روى نصار رئيسة لرابطة الطلاب الثانويين الشيوعيين.