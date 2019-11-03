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د. محمد اسدي يحل ضيفا وطبيبا على أفضل جراحي القلب في العالم



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د. مجدي يعقوب أحد أفضل جراحي القلب في العالم يستدعي الدكتور محمد (نزار) وليد أسدي لإجراء خمسين عملية جراحية في مركز القلب التابه له في في مدينة أسوان بمصر.


ويعتبر مركز جراحة القلب في اسوان أحد أهم مراكز جراحة القلب ويتبع للدكتور العالمي مجدي يعقوب وهو أول من قام بعملية زراعة قلب في العالم .

الدكتور محمد وليد اسدي ( نزار) سيقوم بتعليم وارشاد الطاقم الطبي في اسوان عن كيفية اجراء عمليات الصدر وزراعة القلب للأطفال والذي يعتبر إختصاصه العالمي.

وأضاف الدكتور أسدي هذه أروع تجربة عمل في حياتي، حيث تمت دعوتي من قبل الأستاذ والدكتور العالمي مجدي يعقوب لمركز القلب التابع له لإرشاد الطاقم الطبي هناك والقيام بخمسين "50" عملية قلب للأطفال في مدينة أسوان بمصر.

وأضاف د. أسدي ،قد أقول كذلك لقد حققت اليوم حلمًا.
بالإضافة الى تكريمي للعمل أمام د. عالمي وتعليم فريقه كيفية إجراء جراحة الأطفال الصدرية.

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