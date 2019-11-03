العثور, على, مسدس, في, ساحة, مدرسة, بمدينة, طمرة,

الناطقة بلسان شرطة الجليل اكدت الخبر قائلة:"تم العثور على مسدس جاهز للاستعمال في ساحة المدرسة؛الشرطة باشرت التحقيق وستستمر في عملها ضد السلاح في المجتمع العربي ".
الناطقة بلسان شرطة الجليل اكدت الخبر قائلة:"تم العثور على مسدس جاهز للاستعمال في ساحة المدرسة؛الشرطة باشرت التحقيق وستستمر في عملها ضد السلاح في المجتمع العربي ".
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