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العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس طمرة.

الناطقة بلسان شرطة الجليل اكدت الخبر قائلة:"تم العثور على مسدس جاهز للاستعمال في ساحة المدرسة؛الشرطة باشرت التحقيق وستستمر في عملها ضد السلاح في المجتمع العربي ".

العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة




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