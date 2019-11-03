العثور, على, مسدس, في, ساحة, مدرسة, بمدينة, طمرة,

الناطقة بلسان شرطة الجليل اكدت الخبر قائلة:"تم العثور على مسدس جاهز للاستعمال في ساحة المدرسة؛الشرطة باشرت التحقيق وستستمر في عملها ضد السلاح في المجتمع العربي ".

عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس طمرة.

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