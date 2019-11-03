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تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان



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شيعت جماهير غفيرة من طرعان والمنطقة عصر اليوم الاحد جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان مساء الجمعة.


انطلقت الجنازة من بيت  عائلة المرحوم للصلاة عليه في المسجد ثم الى مثواه الاخير.

يشار الى ان الشاب فالح دحلة قد لقي مصرعه خلال شجار عنيف مساء الجمعة اصيب خلاله شخصين اخرين .

الشرطة تتواجد بقوات معززة في القرية تحسباً لتجدد الشجار حيث تشهد البلدة اجواء متوترة.




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