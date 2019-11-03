تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-03 16:01:21 تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان |  2019-11-03 15:55:37 العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة |  2019-11-03 15:49:22 كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة |  2019-11-03 14:40:36 مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية |  2019-11-03 14:39:00 فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات |  2019-11-03 14:36:48 النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة |  2019-11-03 13:35:24 تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت |  2019-11-03 13:20:40 حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة |  2019-11-03 13:11:34 اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف |  2019-11-03 12:47:52 فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة |  2019-11-03 12:19:17 تويتر يوقف حسابات حماس وقناة المنار |  2019-11-03 12:40:57 اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي |  2019-11-03 11:20:57 تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز |  2019-11-03 11:19:23 6 طرق طبيعية تساعدك على استعادة البصر سريعاً |  2019-11-03 11:11:16 طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة في مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقدته الوزارة في مدينة الناصرة بالتعاون مع مركز معوف وبلدية الناصرة، بحيث عرضوا أدوات ومسارات الدعم التي توفرها الوزارة بمختلف هيئاتها لتطوير الصناعة، الريادة والابتكار. وحضر المؤتمر العشرات من المبادرين ورجال الأعمال العرب من مدينة الناصرة والمنطقة، للاطلاع والانكشاف على هذه المسارات وكيفيّة الاستفادة منها.

وافتتح المؤتمر رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، بحيث أثنى على نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤكدًا على أنّ الوزير ايلي كوهين قد أوفى بجميع وعوده بخصوص تطوير مدينة الناصرة صناعيًّا، وأنّه يجري في هذه الأيّام العمل على بناء منطقة صناعية جديدة في المنطقة الشمالية للناصرة، كما أوضح أنّه لن يتنازل عن مساواة تامّة مع البلدات اليهودية من حيث الموارد والميزانيات.
وبدوره قال رياض إبراهيم، نائب مدير عام شؤون الألوية في وزارة الاقتصاد والصناعة ومنظّم المؤتمر، إنّ هذا هو المؤتمر الأوّل الذي يشارك فيه كافة المسؤولين الكبار في الوزارة بمختلف هيئاتها والذين يعتبرون المفتاح للحصول على دعم الوزارة في مختلف المسارات. كما أكّد على أهميّة اللقاءات الشخصية ما بين المبادرين ومسؤولي الوزارة والتي تتيح المجال للتطرّق لكافة التفاصيل بخصوص كل مبادرة ومبادرة.
وشمل المؤتمر في القسم الأوّل محاضرات مركزية لمسؤولي الوزارة والذين عرضوا مسارات الدعم التي توفرها الوزارة للتطوير الصناعي، كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك، استثمارات رأس المال ومسارات التشغيل، والتعاون الصناعي وتطوير الاستثمارات الأجنبية، والتطوير الصناعي وكيفيّة تقديم الطلبات وشروط الحصول على الدعم وتمويل المشاريع الدولية وتطوير المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حين شمل المؤتمر في القسم الثاني طاولات مستديرة جمعت ما بين مسؤولي الوزارة والمبادرين ليتسنى لهم الاستفسار بشكل شخصي حول مبادراتهم وأعمالهم وامكانيات الحصول على الدعم.




كلمات متعلقة

مشاركة, كبار, المسؤولين, في, وزارة, الاقتصاد, في, مؤتمر, تطوير, الصناعة, في, الناصرة, بحضور, رئيس, البلدية,

تابعونــا

تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان 2019-11-03 | 16:01:21

شيعت جماهير غفيرة من طرعان والمنطقة عصر اليوم الاحد جثمان الشاب فالح دحلة ضحية...

العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة 2019-11-03 | 15:55:37

عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس...

كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة 2019-11-03 | 15:49:22

عقد مساء أمس في قاعة " الخنساء" ببلدة كفركنا،إجتماعا للجنة " إنهاء مأساة بكاك...

النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة 2019-11-03 | 14:36:48

قدم النائب عن القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس،...

تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت 2019-11-03 | 13:35:24

اعلنت الشرطة في بيان لها ظهر اليوم الاحد عن فك رموز جريمة قتل الشاب مراد خليل كتكت ...

اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف 2019-11-03 | 13:11:34

أصيب شاب ظهر اليوم الاحد بجراح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة...

فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة 2019-11-03 | 12:47:52

داهمت قوات معززة من الشرطة فجر اليوم الاحد بلدة طرعان وقامت باعتقال 30 مشتبهاً...

اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي 2019-11-03 | 12:40:57

اقامت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الاحد خيمة اعتصام امام مكتب...

طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل 2019-11-03 | 11:11:16

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن مجهول اقدم على سرقة مكاتب محطة...

طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة 2019-11-03 | 10:55:02

تسود بلدة طرعان اجواء من الحزن والاسى بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها البلدة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال اصابة رجل طوبا زنغرية قرية بالغة جراء اطلاق نار الشرطة مستشفى 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم ام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال مصادرة 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلام الادمي ام الفحم الشرطة خطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة فيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةافطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com