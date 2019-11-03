مشاركة, كبار, المسؤولين, في, وزارة, الاقتصاد, في, مؤتمر, تطوير, الصناعة, في, الناصرة, بحضور, رئيس, البلدية,

شارك كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة في مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقدته الوزارة في مدينة الناصرة بالتعاون مع مركز معوف وبلدية الناصرة، بحيث عرضوا أدوات ومسارات الدعم التي توفرها الوزارة بمختلف هيئاتها لتطوير الصناعة، الريادة والابتكار. وحضر المؤتمر العشرات من المبادرين ورجال الأعمال العرب من مدينة الناصرة والمنطقة، للاطلاع والانكشاف على هذه المسارات وكيفيّة الاستفادة منها.

وافتتح المؤتمر رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، بحيث أثنى على نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤكدًا على أنّ الوزير ايلي كوهين قد أوفى بجميع وعوده بخصوص تطوير مدينة الناصرة صناعيًّا، وأنّه يجري في هذه الأيّام العمل على بناء منطقة صناعية جديدة في المنطقة الشمالية للناصرة، كما أوضح أنّه لن يتنازل عن مساواة تامّة مع البلدات اليهودية من حيث الموارد والميزانيات.وبدوره قال رياض إبراهيم، نائب مدير عام شؤون الألوية في وزارة الاقتصاد والصناعة ومنظّم المؤتمر، إنّ هذا هو المؤتمر الأوّل الذي يشارك فيه كافة المسؤولين الكبار في الوزارة بمختلف هيئاتها والذين يعتبرون المفتاح للحصول على دعم الوزارة في مختلف المسارات. كما أكّد على أهميّة اللقاءات الشخصية ما بين المبادرين ومسؤولي الوزارة والتي تتيح المجال للتطرّق لكافة التفاصيل بخصوص كل مبادرة ومبادرة.وشمل المؤتمر في القسم الأوّل محاضرات مركزية لمسؤولي الوزارة والذين عرضوا مسارات الدعم التي توفرها الوزارة للتطوير الصناعي، كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك، استثمارات رأس المال ومسارات التشغيل، والتعاون الصناعي وتطوير الاستثمارات الأجنبية، والتطوير الصناعي وكيفيّة تقديم الطلبات وشروط الحصول على الدعم وتمويل المشاريع الدولية وتطوير المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حين شمل المؤتمر في القسم الثاني طاولات مستديرة جمعت ما بين مسؤولي الوزارة والمبادرين ليتسنى لهم الاستفسار بشكل شخصي حول مبادراتهم وأعمالهم وامكانيات الحصول على الدعم.