تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-03 16:01:21 تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان |  2019-11-03 15:55:37 العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة |  2019-11-03 15:49:22 كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة |  2019-11-03 14:40:36 مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية |  2019-11-03 14:39:00 فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات |  2019-11-03 14:36:48 النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة |  2019-11-03 13:35:24 تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت |  2019-11-03 13:20:40 حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة |  2019-11-03 13:11:34 اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف |  2019-11-03 12:47:52 فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة |  2019-11-03 12:19:17 تويتر يوقف حسابات حماس وقناة المنار |  2019-11-03 12:40:57 اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي |  2019-11-03 11:20:57 تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز |  2019-11-03 11:19:23 6 طرق طبيعية تساعدك على استعادة البصر سريعاً |  2019-11-03 11:11:16 طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انهت لجنة الانتخابات المركزية لقائها مع الفصائل الفلسطينية دون الاتفاق على موعد محدد لاجراء الانتخابات.ووصف حنا ناصر رئيس اللجنة الاجتماع بالمميز، مضيفا "نحن سائرون جميعا نحو الانتخابات ولا توجد مشاكل الا وسنقوم بتذليلها بتوافق مع الفصائل".وقال انه يصعب تحديد موعد الانتخابات، مشيرا الى وجود مشكلة تتعلق بالانتخابات في القدس وانه سيواصل العمل سويا من أجل تحقيق الوحدة وتذليل الصعاب حتى تجري الانتخابات في القدس حسب الاصول.من جهته، اكد اسماعيل هنية ان الحراك والاجتماعات عززت الروح الايجابية تجاه الالتزام باجراء الانتخابات وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها.وأكد هنية على ضرورة عقد لقاء وطني مقرر للبحث في التفاصيل، مؤكدا بان الانتخابات هي حق للمواطن واستحقاق وطني وهي فرصة لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني والخروج من المأزق الراهن.وأضاف "في الانتخابات تحد ان تجري في الضفة والقدس وغزة ولا يقبل الوطنيون اقل من ذلك".وأكد الاتفاق على اجراء انتخابات شاملة تبدأ بالتشريعي والرئاسي ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير باعتبار ذلك استحقاق.وأضاف "كنا ايجابيين وسنبقى كذلك والنقاشات التي تجري في اجواء من المسؤولية والرسائل المتبادلة مع اخواننا في الضفة ايجابية ومشجعة ومستمرون حتى يشعر شعبنا انه اصبح فعليا امام استحقاق الانتخابات".
فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات




كلمات متعلقة

فصائل, غزة, تضع, شرطين, للقبول, بالانتخابات,

تابعونــا

نتنياهو يتشاور مع الجيش والأمن بشأن غزة نتنياهو يتشاور مع الجيش والأمن بشأن غزة 2019-11-02 | 18:07:14

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مشاورات "أمنية"...

حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال 2019-11-02 | 11:02:35

اكدت حركة حماس ان القصف الاسرائيلي على مواقع المقاومة والاهل في غزة هو استمرار...

الجيش الاسرائيلي يقصف غزة وصواريخ تجاه "مستوطنات الغلاف" الجيش الاسرائيلي يقصف غزة وصواريخ تجاه "مستوطنات الغلاف" 2019-11-02 | 07:00:03

قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة عقب إطلاق عدة قذائف على المستوطنات...

السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته 2019-10-30 | 19:09:49

ادانت محكمة بداية نابلس خلال جلستها، الأربعاء، متهما بقتل ابنته قبل عدة سنوات...

اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع 2019-10-29 | 17:38:24

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة، كانت...

أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس 2019-10-26 | 07:00:48

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار...

اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر 2019-10-23 | 22:36:43

اصيب مساء اليوم عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة...

الاردن ترفض اعتقال هبه اللبدي الاردن ترفض اعتقال هبه اللبدي 2019-10-17 | 23:33:33

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، ان حكم المحكمة العسكرية...

الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح 2019-10-14 | 23:50:58

-قررت المحكمة ، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر...

محافظ القدس: نرفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الهوية محافظ القدس: نرفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الهوية 2019-10-13 | 22:17:01

أكد محافظ القدس عدنان غيث، على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسلامية المسجد الأقصى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات نيماالصنارةتحريرالجلمة اغلاق حتى اسعار اخر جنين عمليات طعن تنفيذ محاولات جنود ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس اضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس حريق بين الاطفاء عرابة مدينة استنفار شرطة اشواك بين اخماد منطقة مفتوحة الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية حفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف نهاني محاجنة ام الفحم مطلوبة تنفيذ عملية الشاباك الشرطة مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com