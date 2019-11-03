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النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة



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قدم النائب عن القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس، استجوابا مستعجلا لوزير المواصلات حول أزمة السير الخانقة واليومية في شارع رقم 754 واستمرار معاناة الأهالي والسائقين.


وجاء في استجواب النائب منصور عباس أن عشرات آلاف السائقين والمواطنين في منطقة الناصرة يعيشون كابوسًا ومعاناة مستمرة بسبب أزمة السير الخانقة واليومية في الشارع رقم 754 ، بدءا من مفرق "بيت ريمون" شمال كفركنا، مرورا بقرى كفركنا، المشهد، الرينة، وصولا للناصرة.


ورغم أعمال التطوير في الشارع والمنطقة إلا أن معاناة الناس ومشكلة أزمة السير لم تحل حتى اليوم.
وتساءل النائب عباس في استجوابه للوزارة عن المشاريع والحلول التي تقوم وستقوم بها الوزارة لحل المشكلة، والجدول الزمني لها.

*عقد جلسة مع نتيفي يسرائيل*

وفي سياق متصل بادر النائب منصور عباس بطلب عقد اجتماع مع نيسيم بيرتس مدير عام شركة "نتيفي يسرائيل" من أجل متابعة حل مشكلة الشارع.

النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة




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