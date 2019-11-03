أحمر, شفاه, مصممة, كقلم, ألوان,

ماركة الماكياج العالمية "ميبيلين نيويورك" تطرح مجموعة أقلام شفاه جديدة Super Stay Ink Crayon!المجموعة ذات معادلة مميزة بتقنية ثورية حيث تُبقي الشفتين مع لون كثيف وصامد بنسيج مخملي دون الشعور بالجفاف. أحمر شفاه يصمد 8 ساعات.مجموعة أحمر الشفاه الجديدة مصممة كقلم ألوان وتظهر مثل أقلام طوش سميكة, تمكّن دهناً بسيطاً وسهلاً حتى خلال حركة.تشمل المجموعة 12 لوناً ع أحدث موضة تبدأ بالبني, بوردو, كورال أحمر وتستمر حتى الليلكي المغري.السعر: 40 ش. لـ - 5 مل.

تابعونــا

Pandora تعلن عن احتفالات شوپينچ IL: حتى 70% 2019-11-03 | 13:50:09 مجوهرات Pandora تعلن عن حملة بيع مميزة في الموقع بمناسبة احتفالات شوپينچ IL: حتى 70%...

"ڤيسوتسكي" تطرح الجيل القادم للشاي الأخضر: مجموعة شاي أخضر سوپر (Super) 2019-11-03 | 13:31:59 "ڤيسوتسكي" تطرح الجيل القادم للشاي الأخضر: مجموعة شاي أخضر سوپر (Super) في المجموعة...

مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل اختتام دورة "مصلحة لكِ" في عكّا 2019-10-29 | 14:00:22 احتفلت بلدية عكّا، الأسبوع الماضي، باختتام دورة "مصلحة لك" بمشاركة نساء من عكّا...

شبكة SCOOP تختار وجه اعلامي من المجتمع العربي 2019-10-29 | 13:43:04 بمناسبة توسيع وانتشار الشبكة في المجتمع العربي وافتتاح 20 فرع خاص للمجتمع العربي...

تجديد في تصميم ساعة Bulova 2019-10-27 | 14:27:26 ماركة الساعات الأمريكية Bulova تطرح موديلاً جديداً لساعة Computron وتصميماً...

GADE تقدم مسكارا مع مفعول العملية الثلاثية 2019-10-27 | 14:07:36 Enigmage Panoramic Lifting Mascara GADE تقدم مسكارا مع مفعول العملية الثلاثية: يكثف, يفصل ويُطيل...

عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو 2019-10-24 | 15:15:42 في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات...

عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع سخنين 2019-10-24 | 15:14:57 في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-10-07 | 14:43:55 يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...