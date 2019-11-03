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أحمر شفاه مصممة كقلم ألوان



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ماركة الماكياج العالمية "ميبيلين نيويورك" تطرح مجموعة أقلام شفاه جديدة Super Stay Ink Crayon!المجموعة ذات معادلة مميزة بتقنية ثورية حيث تُبقي الشفتين مع لون كثيف وصامد بنسيج مخملي دون الشعور بالجفاف. أحمر شفاه يصمد 8 ساعات.مجموعة أحمر الشفاه الجديدة مصممة كقلم ألوان وتظهر مثل أقلام طوش سميكة, تمكّن دهناً بسيطاً وسهلاً حتى خلال حركة.تشمل المجموعة 12 لوناً ع أحدث موضة تبدأ بالبني, بوردو, كورال أحمر وتستمر حتى الليلكي المغري.السعر: 40 ش. لـ - 5 مل.




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