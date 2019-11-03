Pandora, تعلن, عن, احتفالات, شوپينچ, IL:, حتى, 70%,

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مجوهرات Pandora تعلن عن حملة بيع مميزة في الموقع بمناسبة احتفالات شوپينچ IL: حتى 70% تخفيض على تشكيلة المجوهرات بين التواريخ 2019/11/9-6متوفرة في: www.pandora-shop.co.il

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