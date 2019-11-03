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تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة في بيان لها ظهر اليوم الاحد عن فك رموز جريمة قتل الشاب مراد خليل كتكت  في جسر الزرقاء الشهر الماضي,وتم تقديم تصريح مدع عام ضد المشتبه.


وقالت الشرطة انه خلال تحقيق معقد في وحدة التحقيقات المركزية,تم اليوم تقديم تصريح مدع عام بحق الشاب قصي جربان(19عاماً)من القرية.

واضاف بيان الشرطة:"في تاريخ 18.09.2019 تلقت الشرطة بلاغ عن اطلاق نار على شخص في جسر الزرقاء,الشرطة وصلت للمكان وقامت باغلاق المنطقة وباشرت التحقيق,وخلال شهر استمرت الشرطة بالتحقيق وجمع الادلة حتى وصلت الى فك رموز الجريمة وتبين ان الحديث يدور عن نزاع بين عائلتين وان القتيل لا يوجد له اي صلة في الخلاف وتواجد في مكان الحادث مما ادى الى مقتله.

سيتم تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه خلال الاسبوع وسيقى في الاعتقال حتى انهاء الاجراءات القانونية.




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