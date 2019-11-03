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"ڤيسوتسكي" تطرح الجيل القادم للشاي الأخضر: مجموعة شاي أخضر سوپر (Super)



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"ڤيسوتسكي" تطرح الجيل القادم للشاي الأخضر:مجموعة شاي أخضر سوپر (Super)في المجموعة طعمان جديدان:"سوپر - چرين": شاي أخضر بإضافة طحلب بحري سپيرولينا المعروف بميزاته الغذائية, سبانخ وبقدونس."سوپر پرپل" - شاي أخضر بإضافة توت شوكي, شمندر, خبيزة,كشمش وتوت, التي تحتوي على مضادات أكسدة وتمنح مذاقاً لذيذاً ومميزاً.تسوّق المنتجات كجزء من مجموعة "ڤيسوتسكي أخضر".

"ڤيسوتسكي" تطرح الجيل القادم للشاي الأخضر: مجموعة شاي أخضر سوپر (Super)




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