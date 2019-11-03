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حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف جويل روبليس، حارس ريال بيتيس، عن موقف غريب حدث له في مباراة ريال مدريد، أمس السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال روبليس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في منتصف الشوط الثاني فقدت إحدى العدسات الطبية الخاصة بي، وحصلت على أخرى بديلة من مقاعد البدلاء".
وأضاف: "سقطت العدسة في كرة ميندي، ولم أستطع وضعها مرة أخرى، وأكملت المباراة دون أن أرى شيئًا بالعين اليمنى".
ونجح روبليس في الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو".
يذكر أن روبليس خلع القفازات وحاول وضع العدسة بنفسه ولم ينجح، ثم استعان بأحد أعضاء الجهاز الطبي الذي فشل أيضًا في تلك المهمة.
حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة




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